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Мережкина Наталья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мережкина Наталья Иванова
Пол
жен
Номер записи
388
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
жена Мережкина Прокофия Александрова [11]
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 577об-578
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 48
01 | Мережкин Александр Михайлов: 48 / 55,5 | крестьянин - глава
02 | Мережкина Анна Герасимова: - / 48,5 | крестьянка - жена Мережкина Александра Михайлова [1]
03 | Мережкина Варвара Александрова: - / 14 | крестьянка - дочь Мережкина Александра Михайлова [1]
04 | Мережкина Ольга Александрова: - / 4 | крестьянка - дочь Мережкина Александра Михайлова [1]
05 | Мережкин Тимофей Александров: 24,5 / 32 | крестьянин - сын Мережкина Александра Михайлова [1]
06 | Мережкина Ульяна Семенова: - / 33,5 | крестьянка - жена Мережкина Тимофея Александрова [5]
07 | Мережкин Андрей Тимофеев: - / 2 | крестьянин - сын Мережкина Тимофея Александрова [5]
08 | Мережкина Наталья Тимофеева: - / 11,5 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
09 | Мережкина Василиса Тимофеева: - / 8,5 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
10 | Мережкина Анисья Тимофеева: - / 0 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
11 | Мережкин Прокофий Александров: 11,5 / 19 | крестьянин - сын Мережкина Александра Михайлова [1]
12 | Мережкина Наталья Иванова: - / 19 | крестьянка - жена Мережкина Прокофия Александрова [11]
13 | Мережкина Мелания Прокофьева: - / 0 | крестьянка - дочь Мережкина Прокофия Александрова [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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