Мережкин Андрей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМережкин Андрей Тимофеев

Мережкин Андрей Тимофеев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мережкин Андрей Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
383
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Мережкина Тимофея Александрова [5]
Дата рождения, указанная в РС
1856
Возраст по текущей РС
2
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 577об-578
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 48
01 | Мережкин Александр Михайлов: 48 / 55,5 | крестьянин - глава
02 | Мережкина Анна Герасимова: - / 48,5 | крестьянка - жена Мережкина Александра Михайлова [1]
03 | Мережкина Варвара Александрова: - / 14 | крестьянка - дочь Мережкина Александра Михайлова [1]
04 | Мережкина Ольга Александрова: - / 4 | крестьянка - дочь Мережкина Александра Михайлова [1]
05 | Мережкин Тимофей Александров: 24,5 / 32 | крестьянин - сын Мережкина Александра Михайлова [1]
06 | Мережкина Ульяна Семенова: - / 33,5 | крестьянка - жена Мережкина Тимофея Александрова [5]
07 | Мережкин Андрей Тимофеев: - / 2 | крестьянин - сын Мережкина Тимофея Александрова [5]
08 | Мережкина Наталья Тимофеева: - / 11,5 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
09 | Мережкина Василиса Тимофеева: - / 8,5 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
10 | Мережкина Анисья Тимофеева: - / 0 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
11 | Мережкин Прокофий Александров: 11,5 / 19 | крестьянин - сын Мережкина Александра Михайлова [1]
12 | Мережкина Наталья Иванова: - / 19 | крестьянка - жена Мережкина Прокофия Александрова [11]
13 | Мережкина Мелания Прокофьева: - / 0 | крестьянка - дочь Мережкина Прокофия Александрова [11]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.