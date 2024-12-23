Мережкин Александр Михайлов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мережкин Александр Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 377
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 43
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 55,5
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 576об-577
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 48
01 | Мережкин Александр Михайлов: 48 / 55,5 | крестьянин - глава
02 | Мережкина Анна Герасимова: - / 48,5 | крестьянка - жена Мережкина Александра Михайлова [1]
03 | Мережкина Варвара Александрова: - / 14 | крестьянка - дочь Мережкина Александра Михайлова [1]
04 | Мережкина Ольга Александрова: - / 4 | крестьянка - дочь Мережкина Александра Михайлова [1]
05 | Мережкин Тимофей Александров: 24,5 / 32 | крестьянин - сын Мережкина Александра Михайлова [1]
06 | Мережкина Ульяна Семенова: - / 33,5 | крестьянка - жена Мережкина Тимофея Александрова [5]
07 | Мережкин Андрей Тимофеев: - / 2 | крестьянин - сын Мережкина Тимофея Александрова [5]
08 | Мережкина Наталья Тимофеева: - / 11,5 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
09 | Мережкина Василиса Тимофеева: - / 8,5 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
10 | Мережкина Анисья Тимофеева: - / 0 | крестьянка - дочь Мережкина Тимофея Александрова [5]
11 | Мережкин Прокофий Александров: 11,5 / 19 | крестьянин - сын Мережкина Александра Михайлова [1]
12 | Мережкина Наталья Иванова: - / 19 | крестьянка - жена Мережкина Прокофия Александрова [11]
13 | Мережкина Мелания Прокофьева: - / 0 | крестьянка - дочь Мережкина Прокофия Александрова [11]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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