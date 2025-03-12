Булдов Пуд Никитин
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Булдов Пуд Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 376
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 42
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Булдова Никиты Кондратьева [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1852
- Возраст по текущей РС
- 6
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 576об-577
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 47
01 | Булдов Кондратий Николаев: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Булдов Никита Кондратьев: 26,5 / 34 | крестьянин - сын Булдова Кондратия Николаева [1]
03 | Булдова Фекла Иванова: - / 30,5 | крестьянка - жена Булдова Никиты Кондратьева [2]
04 | Булдова Аксинья Никитина: - / 4 | крестьянка - дочь Булдова Никиты Кондратьева [2]
05 | Булдов Максим Никитин: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Булдова Никиты Кондратьева [2]
06 | Булдов Пуд Никитин: - / 6 | крестьянин - сын Булдова Никиты Кондратьева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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