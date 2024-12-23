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Булдов Кондратий Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Булдов Кондратий Николаев
Пол
муж
Номер записи
371
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
42
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
57,5
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 576об-577
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 47
01 | Булдов Кондратий Николаев: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Булдов Никита Кондратьев: 26,5 / 34 | крестьянин - сын Булдова Кондратия Николаева [1]
03 | Булдова Фекла Иванова: - / 30,5 | крестьянка - жена Булдова Никиты Кондратьева [2]
04 | Булдова Аксинья Никитина: - / 4 | крестьянка - дочь Булдова Никиты Кондратьева [2]
05 | Булдов Максим Никитин: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Булдова Никиты Кондратьева [2]
06 | Булдов Пуд Никитин: - / 6 | крестьянин - сын Булдова Никиты Кондратьева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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