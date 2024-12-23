Бозин Дмитрий Семенов
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Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Бозин Дмитрий Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 370
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 41
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- внук Бозина Василия Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1857
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Год смерти
- 1857
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 576об-577
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 46
01 | Бозин Василий Петров: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Бозина Прасковья Ефремова: - / 46,5 | крестьянка - жена Бозина Василия Петрова [1]
03 | Бозин Лука Васильев: 35 / 42,5 | крестьянин - сын Бозина Василия Петрова [1]
04 | Бозина Прасковья Николаева: - / 40 | крестьянка - жена Бозина Луки Васильева [3]
05 | Бозин Егор Лукин: 11 / 18,5 | крестьянин - сын Бозина Луки Васильева [3]
06 | Бозин Михаил Лукин: 9 / 16 | крестьянин - сын Бозина Луки Васильева [3]
07 | Бозин Андрей Лукин: - / 5 | крестьянин - сын Бозина Луки Васильева [3]
08 | Бозин Ефим Павлов: - / 8,5 | крестьянин - пасынок Бозина Луки Васильева [3]
09 | Бозин Григорий Семенов: 17,5 / 25 | крестьянин - внук Бозина Василия Петрова [1]
10 | Бозина Дарья Абрамова: - / 24,5 | крестьянка - жена Бозина Григория Семенова [9]
11 | Бозина Арина Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Бозина Григория Семенова [9]
12 | Бозин Макар Семенов: 15,5 / 23 | крестьянин - внук Бозина Василия Петрова [1]
13 | Бозина Лукерья Епифанова: - / 19,5 | крестьянка - жена Бозина Макара Семенова [12]
14 | Бозин Степан Макаров: - / 4 | крестьянин - сын Бозина Макара Семенова [12]
15 | Бозин Митрофан Макаров: - / 2 | крестьянин - сын Бозина Макара Семенова [12]
16 | Бозин Дмитрий Семенов: 7 / - | крестьянин - внук Бозина Василия Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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