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Бозин Михаил Лукин

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Бозин Михаил Лукин
Пол
муж
Номер записи
360
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
41
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Бозина Луки Васильева [3]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 575об-576
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 46
01 | Бозин Василий Петров: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Бозина Прасковья Ефремова: - / 46,5 | крестьянка - жена Бозина Василия Петрова [1]
03 | Бозин Лука Васильев: 35 / 42,5 | крестьянин - сын Бозина Василия Петрова [1]
04 | Бозина Прасковья Николаева: - / 40 | крестьянка - жена Бозина Луки Васильева [3]
05 | Бозин Егор Лукин: 11 / 18,5 | крестьянин - сын Бозина Луки Васильева [3]
06 | Бозин Михаил Лукин: 9 / 16 | крестьянин - сын Бозина Луки Васильева [3]
07 | Бозин Андрей Лукин: - / 5 | крестьянин - сын Бозина Луки Васильева [3]
08 | Бозин Ефим Павлов: - / 8,5 | крестьянин - пасынок Бозина Луки Васильева [3]
09 | Бозин Григорий Семенов: 17,5 / 25 | крестьянин - внук Бозина Василия Петрова [1]
10 | Бозина Дарья Абрамова: - / 24,5 | крестьянка - жена Бозина Григория Семенова [9]
11 | Бозина Арина Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Бозина Григория Семенова [9]
12 | Бозин Макар Семенов: 15,5 / 23 | крестьянин - внук Бозина Василия Петрова [1]
13 | Бозина Лукерья Епифанова: - / 19,5 | крестьянка - жена Бозина Макара Семенова [12]
14 | Бозин Степан Макаров: - / 4 | крестьянин - сын Бозина Макара Семенова [12]
15 | Бозин Митрофан Макаров: - / 2 | крестьянин - сын Бозина Макара Семенова [12]
16 | Бозин Дмитрий Семенов: 7 / - | крестьянин - внук Бозина Василия Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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