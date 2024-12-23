Рощенков Михаил Васильев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Рощенков Михаил Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 348
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 40
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Рощенкова Василия Игнатьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 48,5
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 575об-576
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 45
01 | Рощенков Василий Игнатьев: 61 / 68,5 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Михаил Васильев: 41 / 48,5 | крестьянин - сын Рощенкова Василия Игнатьева [1]
03 | Рощенкова Марфа Егорова: - / 42,5 | крестьянка - жена Рощенкова Михаила Васильева [2]
04 | Рощенкова Анна Михайлова: - / 16 | крестьянка - дочь Рощенкова Михаила Васильева [2]
05 | Рощенков Артамон Васильев: 26,5 / 34 | крестьянин - сын Рощенкова Василия Игнатьева [1]
06 | Рощенкова Надежда Иванова: - / 29,5 | крестьянка - жена Рощенкова Артамона Васильева [5]
07 | Рощенкова Фекла Артамонова: - / 2 | крестьянка - дочь Рощенкова Артамона Васильева [5]
08 | Рощенков Матвей Артамонов: - / 6 | крестьянин - сын Рощенкова Артамона Васильева [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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