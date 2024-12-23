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Рощенков Василий Игнатьев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Рощенков Василий Игнатьев
Пол
муж
Номер записи
347
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
40
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
61
Возраст по текущей РС
68,5
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 575об-576
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 45
01 | Рощенков Василий Игнатьев: 61 / 68,5 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Михаил Васильев: 41 / 48,5 | крестьянин - сын Рощенкова Василия Игнатьева [1]
03 | Рощенкова Марфа Егорова: - / 42,5 | крестьянка - жена Рощенкова Михаила Васильева [2]
04 | Рощенкова Анна Михайлова: - / 16 | крестьянка - дочь Рощенкова Михаила Васильева [2]
05 | Рощенков Артамон Васильев: 26,5 / 34 | крестьянин - сын Рощенкова Василия Игнатьева [1]
06 | Рощенкова Надежда Иванова: - / 29,5 | крестьянка - жена Рощенкова Артамона Васильева [5]
07 | Рощенкова Фекла Артамонова: - / 2 | крестьянка - дочь Рощенкова Артамона Васильева [5]
08 | Рощенков Матвей Артамонов: - / 6 | крестьянин - сын Рощенкова Артамона Васильева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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