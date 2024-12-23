Макаров Семен Васильев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Макаров Семен Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 344
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 39
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- приемный сын Макарова Ульяна Андреева [3]
- Откуда прибыл
- д. Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Год поступления
- 1853
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 574об-575
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 44
01 | Макаров Андрей Григорьев: 61 / 68,5 | крестьянин - глава
02 | Макарова Аксинья Родионова: - / 59,5 | крестьянка - жена Макарова Андрея Григорьева [1]
03 | Макаров Ульян Андреев: 35 / 42,5 | крестьянин - сын Макарова Андрея Григорьева [1]
04 | Макарова Неонила Иванова: - / 26,5 | крестьянка - жена Макарова Ульяна Андреева [3]
05 | Макаров Иван Ульянов: - / 3 | крестьянин - сын Макарова Ульяна Андреева [3]
06 | Макаров Семен Васильев: - / 16 | крестьянин - приемный сын Макарова Ульяна Андреева [3]
07 | Макаров Григорий Андреев: 21,5 / - | крестьянин - сын Макарова Андрея Григорьева [1]
08 | Макаров Данила Матвеев: 30 / - | крестьянин - племянник Макарова Андрея Григорьева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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