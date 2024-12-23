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Макарова Неонила Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Макарова Неонила Иванова
Пол
жен
Номер записи
342
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
39
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Макарова Ульяна Андреева [3]
Возраст по текущей РС
26,5
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 574об-575
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 44
01 | Макаров Андрей Григорьев: 61 / 68,5 | крестьянин - глава
02 | Макарова Аксинья Родионова: - / 59,5 | крестьянка - жена Макарова Андрея Григорьева [1]
03 | Макаров Ульян Андреев: 35 / 42,5 | крестьянин - сын Макарова Андрея Григорьева [1]
04 | Макарова Неонила Иванова: - / 26,5 | крестьянка - жена Макарова Ульяна Андреева [3]
05 | Макаров Иван Ульянов: - / 3 | крестьянин - сын Макарова Ульяна Андреева [3]
06 | Макаров Семен Васильев: - / 16 | крестьянин - приемный сын Макарова Ульяна Андреева [3]
07 | Макаров Григорий Андреев: 21,5 / - | крестьянин - сын Макарова Андрея Григорьева [1]
08 | Макаров Данила Матвеев: 30 / - | крестьянин - племянник Макарова Андрея Григорьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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