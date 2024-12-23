Кузмечов Егор Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Кузмечов Егор Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 338
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 38
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Кузмечова Ивана Петрова [1]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1857
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 574об-575
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 43
01 | Кузмечов Иван Петров: 31 / 38,5 | крестьянин - глава
02 | Кузмечова Феодосия Прокофьева: - / 35,5 | крестьянка - жена Кузмечова Ивана Петрова [1]
03 | Кузмечов Александр Иванов: 12 / 19,5 | крестьянин - сын Кузмечова Ивана Петрова [1]
04 | Кузмечова Марфа Еремеева: - / 18,5 | крестьянка - жена Кузмечова Александра Иванова [3]
05 | Кузмечов Роман Иванов: 10 / 17,5 | крестьянин - сын Кузмечова Ивана Петрова [1]
06 | Кузмечов Григорий Иванов: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Кузмечова Ивана Петрова [1]
07 | Кузмечов Василий Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Кузмечова Ивана Петрова [1]
08 | Кузмечов Егор Иванов: - / 0,5 | крестьянин - сын Кузмечова Ивана Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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