Рощенкова Ульяна Логинова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Рощенкова Ульяна Логинова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 329
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 37
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Рощенкова Логина Варламова [2]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 574об-575
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 42
01 | Протасов Никита Васильев: 66,5 / 74 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Логин Варламов: 22,5 / 30 | крестьянин - зять Протасова Никиты Васильева [1]
03 | Рощенкова Анастасия Никитина: - / 33,5 | крестьянка - жена Рощенкова Логина Варламова [2]
04 | Рощенков Яков Логинов: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Рощенкова Логина Варламова [2]
05 | Рощенков Александр Логинов: - / 4 | крестьянин - сын Рощенкова Логина Варламова [2]
06 | Рощенкова Ульяна Логинова: - / 5 | крестьянка - дочь Рощенкова Логина Варламова [2]
07 | Рощенкова Агафья Логинова: - / 1 | крестьянка - дочь Рощенкова Логина Варламова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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