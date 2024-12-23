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Рощенков Яков Логинов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Рощенков Яков Логинов
Пол
муж
Номер записи
327
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
37
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Рощенкова Логина Варламова [2]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
12,5
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 574об-575
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 42
01 | Протасов Никита Васильев: 66,5 / 74 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Логин Варламов: 22,5 / 30 | крестьянин - зять Протасова Никиты Васильева [1]
03 | Рощенкова Анастасия Никитина: - / 33,5 | крестьянка - жена Рощенкова Логина Варламова [2]
04 | Рощенков Яков Логинов: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Рощенкова Логина Варламова [2]
05 | Рощенков Александр Логинов: - / 4 | крестьянин - сын Рощенкова Логина Варламова [2]
06 | Рощенкова Ульяна Логинова: - / 5 | крестьянка - дочь Рощенкова Логина Варламова [2]
07 | Рощенкова Агафья Логинова: - / 1 | крестьянка - дочь Рощенкова Логина Варламова [2]
Комментарий наборщика
Ошибочно записан сыном Лариона.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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