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Исаева Анастасия Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Исаева Анастасия Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
321
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Исаева Дмитрия Ефремова [5]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 573об-574
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 41
01 | Исаев Николай Ефремов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Исаева Прасковья Петрова: - / 42,5 | крестьянка - жена Исаева Николая Ефремова [1]
03 | Исаева Василиса Николаева: - / 28,5 | крестьянка - дочь Исаева Николая Ефремова [1]
04 | Исаева Авдотья Николаева: - / 7 | крестьянка - дочь Исаева Николая Ефремова [1]
05 | Исаев Дмитрий Ефремов: 32 / 39,5 | крестьянин - брат Исаева Николая Ефремова [1]
06 | Исаева Марина Максимова: - / 41,5 | крестьянка - жена Исаева Дмитрия Ефремова [5]
07 | Исаева Анастасия Дмитриева: - / 7 | крестьянка - дочь Исаева Дмитрия Ефремова [5]
08 | Исаева Анна: - / 11 | крестьянка - приемная дочь Исаева Дмитрия Ефремова [5]
09 | Исаев Павел Дмитриев: - / 3 | крестьянин - сын Исаева Дмитрия Ефремова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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