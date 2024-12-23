Исаева Авдотья Николаева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Исаева Авдотья Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 318
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 36
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Исаева Николая Ефремова [1]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 573об-574
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 41
01 | Исаев Николай Ефремов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Исаева Прасковья Петрова: - / 42,5 | крестьянка - жена Исаева Николая Ефремова [1]
03 | Исаева Василиса Николаева: - / 28,5 | крестьянка - дочь Исаева Николая Ефремова [1]
04 | Исаева Авдотья Николаева: - / 7 | крестьянка - дочь Исаева Николая Ефремова [1]
05 | Исаев Дмитрий Ефремов: 32 / 39,5 | крестьянин - брат Исаева Николая Ефремова [1]
06 | Исаева Марина Максимова: - / 41,5 | крестьянка - жена Исаева Дмитрия Ефремова [5]
07 | Исаева Анастасия Дмитриева: - / 7 | крестьянка - дочь Исаева Дмитрия Ефремова [5]
08 | Исаева Анна: - / 11 | крестьянка - приемная дочь Исаева Дмитрия Ефремова [5]
09 | Исаев Павел Дмитриев: - / 3 | крестьянин - сын Исаева Дмитрия Ефремова [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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