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Исаев Николай Ефремов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Исаев Николай Ефремов
Пол
муж
Номер записи
315
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
37
Причина выбытия
умер
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1813
Год смерти
1855
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 573об-574
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 41
01 | Исаев Николай Ефремов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Исаева Прасковья Петрова: - / 42,5 | крестьянка - жена Исаева Николая Ефремова [1]
03 | Исаева Василиса Николаева: - / 28,5 | крестьянка - дочь Исаева Николая Ефремова [1]
04 | Исаева Авдотья Николаева: - / 7 | крестьянка - дочь Исаева Николая Ефремова [1]
05 | Исаев Дмитрий Ефремов: 32 / 39,5 | крестьянин - брат Исаева Николая Ефремова [1]
06 | Исаева Марина Максимова: - / 41,5 | крестьянка - жена Исаева Дмитрия Ефремова [5]
07 | Исаева Анастасия Дмитриева: - / 7 | крестьянка - дочь Исаева Дмитрия Ефремова [5]
08 | Исаева Анна: - / 11 | крестьянка - приемная дочь Исаева Дмитрия Ефремова [5]
09 | Исаев Павел Дмитриев: - / 3 | крестьянин - сын Исаева Дмитрия Ефремова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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