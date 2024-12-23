Исаев Александр Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Александр Осипов

Исаев Александр Осипов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Исаев Александр Осипов
Пол
муж
Номер записи
313
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Исаева Осипа Васильева [2]
Дата рождения, указанная в РС
1855
Возраст по текущей РС
5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 573об-574
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 40
01 | Исаев Федор Васильев: 72 / - | крестьянин - глава
02 | Исаев Осип Васильев: 18,5 / 26 | крестьянин - внук Исаева Федора Васильева [1]
03 | Исаева Степанида Алексеева: - / 25,5 | крестьянка - жена Исаева Осипа Васильева [2]
04 | Исаев Александр Осипов: - / 5 | крестьянин - сын Исаева Осипа Васильева [2]
05 | Исаев Никифор Осипов: - / 7 | крестьянин - сын Исаева Осипа Васильева [2]
Комментарий наборщика
Возраст так в документе. Где-то неточность.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.