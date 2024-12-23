Исаев Федор Васильев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Исаев Федор Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 310
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 35
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 72
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1853
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Год смерти
- 1853
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 573об-574
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 40
01 | Исаев Федор Васильев: 72 / - | крестьянин - глава
02 | Исаев Осип Васильев: 18,5 / 26 | крестьянин - внук Исаева Федора Васильева [1]
03 | Исаева Степанида Алексеева: - / 25,5 | крестьянка - жена Исаева Осипа Васильева [2]
04 | Исаев Александр Осипов: - / 5 | крестьянин - сын Исаева Осипа Васильева [2]
05 | Исаев Никифор Осипов: - / 7 | крестьянин - сын Исаева Осипа Васильева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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