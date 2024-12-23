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Исаев Федор Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Исаев Федор Васильев
Пол
муж
Номер записи
310
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
72
Причина выбытия
умер
Год убытия
1853
Год рождения вычисленный
1778
Год смерти
1853
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 573об-574
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 40
01 | Исаев Федор Васильев: 72 / - | крестьянин - глава
02 | Исаев Осип Васильев: 18,5 / 26 | крестьянин - внук Исаева Федора Васильева [1]
03 | Исаева Степанида Алексеева: - / 25,5 | крестьянка - жена Исаева Осипа Васильева [2]
04 | Исаев Александр Осипов: - / 5 | крестьянин - сын Исаева Осипа Васильева [2]
05 | Исаев Никифор Осипов: - / 7 | крестьянин - сын Исаева Осипа Васильева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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