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Железнякова Мария Савельева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Железнякова Мария Савельева
Пол
жен
Номер записи
305
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
34
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Железнякова Савелия Павлова [1]
Возраст по текущей РС
9,5
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 572об-573
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 39
01 | Железняков Савелий Павлов: 31,5 / 39 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Василиса Федорова: - / 39,5 | крестьянка - жена Железнякова Савелия Павлова [1]
03 | Железнякова Мария Савельева: - / 9,5 | крестьянка - дочь Железнякова Савелия Павлова [1]
04 | Железняков Василий Савельев: 11,5 / 19 | крестьянин - сын Железнякова Савелия Павлова [1]
05 | Железнякова Акулина Николаева: - / 18,5 | крестьянка - жена Железнякова Василия Савельева [4]
06 | Железняков Степан Савельев: 9,5 / 17 | крестьянин - сын Железнякова Савелия Павлова [1]
07 | Железняков Михаил Савельев: - / 7,5 | крестьянин - сын Железнякова Савелия Павлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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