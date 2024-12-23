Козлов Ларион Павлов
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Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Козлов Ларион Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 297
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 33
- Двор / Семья
- 38
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- брат Козлова Федора Павлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 55,5
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 572об-573
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 38
01 | Козлов Федор Павлов: 52 / 59,5 | крестьянин - глава
02 | Козлов Семен Федоров: 29,5 / - | крестьянин - сын Козлова Федора Павлова [1]
03 | Козлов Иван Семенов: - / 6 | крестьянин - сын Козлова Семена Федорова [2]
04 | Козлов Яков Федоров: 23,5 / 37 | крестьянин - сын Козлова Федора Павлова [1]
05 | Козлова Анастасия Ульянова: - / 30 | крестьянка - жена Козлова Якова Федорова [4]
06 | Козлова Аграфена Яковлева: - / 10,5 | крестьянка - дочь Козлова Якова Федорова [4]
07 | Козлова Пелагея Яковлева: - / 4 | крестьянка - дочь Козлова Якова Федорова [4]
08 | Козлова Авдотья Яковлева: - / 2 | крестьянка - дочь Козлова Якова Федорова [4]
09 | Козлов Алексей Яковлев: 1,5 / - | крестьянин - сын Козлова Якова Федорова [4]
10 | Козлов Ларион Павлов: 48 / 55,5 | крестьянин - брат Козлова Федора Павлова [1]
11 | Козлова Софья Ларионова: - / 45,5 | крестьянка - жена Козлова Лариона Павлова [10]
12 | Козлов Кондратий Ларионов: 18,5 / 26 | крестьянин - сын Козлова Лариона Павлова [10]
13 | Козлова Аксинья Андреева: - / 23,5 | крестьянка - жена Козлова Кондратия Ларионова [12]
14 | Козлов Федот Кондратьев: - / 3 | крестьянин - сын Козлова Кондратия Ларионова [12]
15 | Козлов Николай Кондратьев: - / 0 | крестьянин - сын Козлова Кондратия Ларионова [12]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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