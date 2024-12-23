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Козлова Пелагея Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Козлова Пелагея Яковлева
Пол
жен
Номер записи
294
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
33
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Козлова Якова Федорова [4]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 572об-573
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 38
01 | Козлов Федор Павлов: 52 / 59,5 | крестьянин - глава
02 | Козлов Семен Федоров: 29,5 / - | крестьянин - сын Козлова Федора Павлова [1]
03 | Козлов Иван Семенов: - / 6 | крестьянин - сын Козлова Семена Федорова [2]
04 | Козлов Яков Федоров: 23,5 / 37 | крестьянин - сын Козлова Федора Павлова [1]
05 | Козлова Анастасия Ульянова: - / 30 | крестьянка - жена Козлова Якова Федорова [4]
06 | Козлова Аграфена Яковлева: - / 10,5 | крестьянка - дочь Козлова Якова Федорова [4]
07 | Козлова Пелагея Яковлева: - / 4 | крестьянка - дочь Козлова Якова Федорова [4]
08 | Козлова Авдотья Яковлева: - / 2 | крестьянка - дочь Козлова Якова Федорова [4]
09 | Козлов Алексей Яковлев: 1,5 / - | крестьянин - сын Козлова Якова Федорова [4]
10 | Козлов Ларион Павлов: 48 / 55,5 | крестьянин - брат Козлова Федора Павлова [1]
11 | Козлова Софья Ларионова: - / 45,5 | крестьянка - жена Козлова Лариона Павлова [10]
12 | Козлов Кондратий Ларионов: 18,5 / 26 | крестьянин - сын Козлова Лариона Павлова [10]
13 | Козлова Аксинья Андреева: - / 23,5 | крестьянка - жена Козлова Кондратия Ларионова [12]
14 | Козлов Федот Кондратьев: - / 3 | крестьянин - сын Козлова Кондратия Ларионова [12]
15 | Козлов Николай Кондратьев: - / 0 | крестьянин - сын Козлова Кондратия Ларионова [12]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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