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Мортина Авдотья Сергеева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мортина Авдотья Сергеева
Пол
жен
Номер записи
286
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Мортина Сергея Иванова [3]
Возраст по текущей РС
18,5
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 571об-572
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 37
01 | Мортин Иван Иванов: 42 / 49,5 | крестьянин - глава
02 | Мортина Матрена Петрова: - / 52,5 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортин Сергей Иванов: 14 / 21,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортина Авдотья Сергеева: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Сергея Иванова [3]
05 | Мортин Николай Иванов: 4,5 / 12 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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