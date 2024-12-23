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Мортин Сергей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мортин Сергей Иванов
Пол
муж
Номер записи
285
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Мортина Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
21,5
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 571об-572
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 37
01 | Мортин Иван Иванов: 42 / 49,5 | крестьянин - глава
02 | Мортина Матрена Петрова: - / 52,5 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортин Сергей Иванов: 14 / 21,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортина Авдотья Сергеева: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Сергея Иванова [3]
05 | Мортин Николай Иванов: 4,5 / 12 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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