Мортина Матрена Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мортина Матрена Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 284
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 32
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Мортина Ивана Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 52,5
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 571об-572
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 37
01 | Мортин Иван Иванов: 42 / 49,5 | крестьянин - глава
02 | Мортина Матрена Петрова: - / 52,5 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортин Сергей Иванов: 14 / 21,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортина Авдотья Сергеева: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Сергея Иванова [3]
05 | Мортин Николай Иванов: 4,5 / 12 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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