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Бормотова Авдотья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Бормотова Авдотья Васильева
Пол
жен
Номер записи
281
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
31
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын Бормотова Василия Ульянова [10]
Возраст по текущей РС
3,5
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 571об-572
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 36
01 | Бормотов Петр Иванов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Бормотова Прасковья Дементьева: - / 47,5 | крестьянская вдова - сноха Бормотова Петра Иванова [1]
03 | Бормотов Филипп Петров: 31,5 / 39 | крестьянин - сын Бормотова Петра Иванова [1]
04 | Бормотова Екатерина Маркелова: - / 39,5 | крестьянка - жена Бормотова Филиппа Петрова [3]
05 | Бормотов Дмитрий Ульянов: 29,5 / 37 | крестьянин - внук Бормотова Петра Иванова [1]
06 | Бормотова Арина Васильева: - / 32,5 | крестьянка - жена Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
07 | Бормотова Пелагея Дмитриева: - / 3 | крестьянка - дочь Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
08 | Бормотов Иван Дмитриев: 7,5 / 13 | крестьянин - сын Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
09 | Бормотов Василий Дмитриев: - / 7 | крестьянин - сын Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
10 | Бормотов Василий Ульянов: 18,5 / - | крестьянин - внук Бормотова Петра Иванова [1]
11 | Бормотова Анна Васильева: - / 6 | крестьянка - сын Бормотова Василия Ульянова [10]
12 | Бормотова Авдотья Васильева: - / 3,5 | крестьянка - сын Бормотова Василия Ульянова [10]
13 | Бормотов Иван Ульянов: 12 / 19,5 | крестьянин - внук Бормотова Петра Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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