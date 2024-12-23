Бормотов Иван Дмитриев
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Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Бормотов Иван Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 277
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 31
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
- Возраст по прошлой РС
- 7,5
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 571об-572
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 36
01 | Бормотов Петр Иванов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Бормотова Прасковья Дементьева: - / 47,5 | крестьянская вдова - сноха Бормотова Петра Иванова [1]
03 | Бормотов Филипп Петров: 31,5 / 39 | крестьянин - сын Бормотова Петра Иванова [1]
04 | Бормотова Екатерина Маркелова: - / 39,5 | крестьянка - жена Бормотова Филиппа Петрова [3]
05 | Бормотов Дмитрий Ульянов: 29,5 / 37 | крестьянин - внук Бормотова Петра Иванова [1]
06 | Бормотова Арина Васильева: - / 32,5 | крестьянка - жена Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
07 | Бормотова Пелагея Дмитриева: - / 3 | крестьянка - дочь Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
08 | Бормотов Иван Дмитриев: 7,5 / 13 | крестьянин - сын Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
09 | Бормотов Василий Дмитриев: - / 7 | крестьянин - сын Бормотова Дмитрия Ульянова [5]
10 | Бормотов Василий Ульянов: 18,5 / - | крестьянин - внук Бормотова Петра Иванова [1]
11 | Бормотова Анна Васильева: - / 6 | крестьянка - сын Бормотова Василия Ульянова [10]
12 | Бормотова Авдотья Васильева: - / 3,5 | крестьянка - сын Бормотова Василия Ульянова [10]
13 | Бормотов Иван Ульянов: 12 / 19,5 | крестьянин - внук Бормотова Петра Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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