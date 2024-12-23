Исаев Василий Матвеев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Исаев Василий Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 269
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 35
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Исаева Матвея Филиппова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8,5
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 571об-572
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 35
01 | Исаев Матвей Филиппов: 28,5 / 36,5 | крестьянин - глава
02 | Исаева Анастасия Евдокимова: - / 35,5 | крестьянка - жена Исаева Матвея Филиппова [1]
03 | Исаев Василий Матвеев: 8,5 / 16 | крестьянин - сын Исаева Матвея Филиппова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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