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Исаев Василий Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Исаев Василий Матвеев
Пол
муж
Номер записи
269
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Исаева Матвея Филиппова [1]
Возраст по прошлой РС
8,5
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 571об-572
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 35
01 | Исаев Матвей Филиппов: 28,5 / 36,5 | крестьянин - глава
02 | Исаева Анастасия Евдокимова: - / 35,5 | крестьянка - жена Исаева Матвея Филиппова [1]
03 | Исаев Василий Матвеев: 8,5 / 16 | крестьянин - сын Исаева Матвея Филиппова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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