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Исаева Анастасия Евдокимова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Исаева Анастасия Евдокимова
Пол
жен
Номер записи
268
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Исаева Матвея Филиппова [1]
Возраст по текущей РС
35,5
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 571об-572
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 35
01 | Исаев Матвей Филиппов: 28,5 / 36,5 | крестьянин - глава
02 | Исаева Анастасия Евдокимова: - / 35,5 | крестьянка - жена Исаева Матвея Филиппова [1]
03 | Исаев Василий Матвеев: 8,5 / 16 | крестьянин - сын Исаева Матвея Филиппова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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