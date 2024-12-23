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Железнякова Осип Ларионов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Железнякова Осип Ларионов
Пол
муж
Номер записи
257
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
30
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Железнякова Лариона Петрова [2]
Возраст по прошлой РС
1,5
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 570об-571
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 34
01 | Железняков Петр Иванов: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Железняков Ларион Петров: 30,5 / 38 | крестьянин - сын Железнякова Петра Иванова [1]
03 | Железнякова Харитина  Михайлова: - / 39,5 | крестьянка - жена Железнякова Лариона Петрова [2]
04 | Железнякова Прасковья Ларионова: - / 14 | крестьянка - дочь Железнякова Лариона Петрова [2]
05 | Железнякова Анна Ларионова: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Лариона Петрова [2]
06 | Железнякова Авдотья Ларионова: - / 1 | крестьянка - дочь Железнякова Лариона Петрова [2]
07 | Железнякова Осип Ларионов: 1,5 / 9 | крестьянин - сын Железнякова Лариона Петрова [2]
08 | Железняков Петр Ларионов: - / 6 | крестьянин - сын Железнякова Лариона Петрова [2]
09 | Железняков Захар Иванов: 45 / 52,5 | крестьянин - брат Железнякова Петра Иванова [1]
10 | Железнякова Ульяна Сергеева: - / 38,5 | крестьянка - жена Железнякова Захара Иванова [9]
11 | Железнякова Аксинья Захарова: - / 13 | крестьянка - дочь Железнякова Захара Иванова [9]
12 | Железнякова Фекла Захарова: - / 7,5 | крестьянка - дочь Железнякова Захара Иванова [9]
13 | Железнякова Татьяна Захарова: - / 0 | крестьянка - дочь Железнякова Захара Иванова [9]
14 | Железняков Иван Захаров: 9 / 16,5 | крестьянин - сын Железнякова Захара Иванова [9]
15 | Железняков Андрей Захаров: - / 3 | крестьянин - сын Железнякова Захара Иванова [9]
16 | Железняков Илья Иванов: 36,5 / - | крестьянин - брат Железнякова Петра Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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