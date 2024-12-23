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Железнякова Прасковья Григорьева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Железнякова Прасковья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
248
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
29
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Железнякова Григория Иванова [1]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 570об-571
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 33
01 | Железняков Григорий Иванов: 40 / 47,5 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Аксинья Андреева: - / 45,5 | крестьянка - жена Железнякова Григория Иванова [1]
03 | Железнякова Варвара Григорьева: - / 9,5 | крестьянка - дочь Железнякова Григория Иванова [1]
04 | Железнякова Прасковья Григорьева: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Григория Иванова [1]
05 | Железняков Иван Григорьев: 5,5 / 13 | крестьянин - сын Железнякова Григория Иванова [1]
06 | Железняков Макар Иванов: 21,5 / - | крестьянин - брат Железнякова Григория Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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