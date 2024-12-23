Железнякова Варвара Григорьева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Железнякова Варвара Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 247
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 29
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Железнякова Григория Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 9,5
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 570об-571
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 33
01 | Железняков Григорий Иванов: 40 / 47,5 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Аксинья Андреева: - / 45,5 | крестьянка - жена Железнякова Григория Иванова [1]
03 | Железнякова Варвара Григорьева: - / 9,5 | крестьянка - дочь Железнякова Григория Иванова [1]
04 | Железнякова Прасковья Григорьева: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Григория Иванова [1]
05 | Железняков Иван Григорьев: 5,5 / 13 | крестьянин - сын Железнякова Григория Иванова [1]
06 | Железняков Макар Иванов: 21,5 / - | крестьянин - брат Железнякова Григория Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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