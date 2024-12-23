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Мортина Федосья Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мортина Федосья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
233
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
28
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Мортина Артамона Филиппова [2]
Возраст по текущей РС
60,5
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 569об-570
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 32
01 | Мортин Филипп Федоров: 74 / - | крестьянин - глава
02 | Мортин Артамон Филиппов: 59 / 66,5 | крестьянин - сын Мортина Филипп Федорова [1]
03 | Мортина Федосья Михайлова: - / 60,5 | крестьянка - жена Мортина Артамона Филиппова [2]
04 | Мортин Семен Артамонов: 31,5 / 39,5 | крестьянин - сын Мортина Артамона Филиппова [2]
05 | Мортина Екатерина Ефимова: - / 34,5 | крестьянка - жена Мортина Семена Артамонова [4]
06 | Мортина Пелагея Семенова: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Семена Артамонова [4]
07 | Мортина Авдотья Семенова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мортина Семена Артамонова [4]
08 | Мортин Павел Семенов: 9 / 18,5 | крестьянин - сын Мортина Семена Артамонова [4]
09 | Мортин Иван Семенов: 6,5 / 14 | крестьянин - сын Мортина Семена Артамонова [4]
10 | Мортин Яков Семенов: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Мортина Семена Артамонова [4]
11 | Мортин Трофим Артамонов: 28,5 / - | крестьянин - сын Мортина Артамона Филиппова [2]
12 | Мортин Федор Артамонов: 24,5 / - | крестьянин - сын Мортина Артамона Филиппова [2]
13 | Мортин Сергей Федоров: 0 / 7,5 | крестьянин - сын Мортина Федора Артамонова [12]
14 | Мортин Иван Филиппов: 48 / 55,5 | крестьянин - сын Мортина Филипп Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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