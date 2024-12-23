Мортин Филипп Федоров
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Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мортин Филипп Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 231
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 28
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 74
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Год смерти
- 1855
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 569об-570
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 32
01 | Мортин Филипп Федоров: 74 / - | крестьянин - глава
02 | Мортин Артамон Филиппов: 59 / 66,5 | крестьянин - сын Мортина Филипп Федорова [1]
03 | Мортина Федосья Михайлова: - / 60,5 | крестьянка - жена Мортина Артамона Филиппова [2]
04 | Мортин Семен Артамонов: 31,5 / 39,5 | крестьянин - сын Мортина Артамона Филиппова [2]
05 | Мортина Екатерина Ефимова: - / 34,5 | крестьянка - жена Мортина Семена Артамонова [4]
06 | Мортина Пелагея Семенова: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Семена Артамонова [4]
07 | Мортина Авдотья Семенова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мортина Семена Артамонова [4]
08 | Мортин Павел Семенов: 9 / 18,5 | крестьянин - сын Мортина Семена Артамонова [4]
09 | Мортин Иван Семенов: 6,5 / 14 | крестьянин - сын Мортина Семена Артамонова [4]
10 | Мортин Яков Семенов: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Мортина Семена Артамонова [4]
11 | Мортин Трофим Артамонов: 28,5 / - | крестьянин - сын Мортина Артамона Филиппова [2]
12 | Мортин Федор Артамонов: 24,5 / - | крестьянин - сын Мортина Артамона Филиппова [2]
13 | Мортин Сергей Федоров: 0 / 7,5 | крестьянин - сын Мортина Федора Артамонова [12]
14 | Мортин Иван Филиппов: 48 / 55,5 | крестьянин - сын Мортина Филипп Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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