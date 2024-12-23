Давыдова Татьяна Данилова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Давыдова Татьяна Данилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 228
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 27
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- внучка Давыдова Родиона Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 569об-570
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 31
01 | Давыдов Родион Иванов: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Давыдова Акулина Николаева: - / 57,5 | крестьянка - жена Давыдова Родиона Иванова [1]
03 | Давыдова Татьяна Данилова: - / 12 | крестьянка - внучка Давыдова Родиона Иванова [1]
04 | Давыдов Захар Родионов: 30,5 / 38 | крестьянин - сын Давыдова Родиона Иванова [1]
05 | Давыдова Марфа Матвеева: - / 35,5 | крестьянка - жена Давыдова Захара Родионова [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.