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Давыдов Родион Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Давыдов Родион Иванов
Пол
муж
Номер записи
226
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
27
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
57,5
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 569об-570
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 31
01 | Давыдов Родион Иванов: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Давыдова Акулина Николаева: - / 57,5 | крестьянка - жена Давыдова Родиона Иванова [1]
03 | Давыдова Татьяна Данилова: - / 12 | крестьянка - внучка Давыдова Родиона Иванова [1]
04 | Давыдов Захар Родионов: 30,5 / 38 | крестьянин - сын Давыдова Родиона Иванова [1]
05 | Давыдова Марфа Матвеева: - / 35,5 | крестьянка - жена Давыдова Захара Родионова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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