Фомочкин Андрей Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Фомочкин Андрей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 225
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 26
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- пасынок Фомочкина Авдея Фомина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Куда убыл
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Год убытия
- 1857
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 568об-569
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 30
01 | Фомочкин Авдей Фомин: 46 / 59,5 | крестьянин - глава
02 | Фомочкина Евфимия Осипова: - / 42 | крестьянка - жена Фомочкина Авдея Фомина [1]
03 | Фомочкин Иван Авдеев: 12,5 / 27 | крестьянин - сын Фомочкина Авдея Фомина [1]
04 | Фомочкина Авдотья Николаева: - / 23,5 | крестьянка - жена Фомочкина Ивана Авдеева [3]
05 | Фомочкина Анисья Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Фомочкина Ивана Авдеева [3]
06 | Фомочкин Филипп Авдеев: 16,5 / - | крестьянин - сын Фомочкина Авдея Фомина [1]
07 | Фомочкин Андрей Иванов: 6 / - | крестьянин - пасынок Фомочкина Авдея Фомина [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.