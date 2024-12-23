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Фомочкин Андрей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Фомочкин Андрей Иванов
Пол
муж
Номер записи
225
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
26
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
пасынок Фомочкина Авдея Фомина [1]
Возраст по прошлой РС
6
Куда убыл
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Год убытия
1857
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 568об-569
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 30
01 | Фомочкин Авдей Фомин: 46 / 59,5 | крестьянин - глава
02 | Фомочкина Евфимия Осипова: - / 42 | крестьянка - жена Фомочкина Авдея Фомина [1]
03 | Фомочкин Иван Авдеев: 12,5 / 27 | крестьянин - сын Фомочкина Авдея Фомина [1]
04 | Фомочкина Авдотья Николаева: - / 23,5 | крестьянка - жена Фомочкина Ивана Авдеева [3]
05 | Фомочкина Анисья Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Фомочкина Ивана Авдеева [3]
06 | Фомочкин Филипп Авдеев: 16,5 / - | крестьянин - сын Фомочкина Авдея Фомина [1]
07 | Фомочкин Андрей Иванов: 6 / - | крестьянин - пасынок Фомочкина Авдея Фомина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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