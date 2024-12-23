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Фомочкина Евфимия Осипова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Фомочкина Евфимия Осипова
Пол
жен
Номер записи
220
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
26
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Фомочкина Авдея Фомина [1]
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 568об-569
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 30
01 | Фомочкин Авдей Фомин: 46 / 59,5 | крестьянин - глава
02 | Фомочкина Евфимия Осипова: - / 42 | крестьянка - жена Фомочкина Авдея Фомина [1]
03 | Фомочкин Иван Авдеев: 12,5 / 27 | крестьянин - сын Фомочкина Авдея Фомина [1]
04 | Фомочкина Авдотья Николаева: - / 23,5 | крестьянка - жена Фомочкина Ивана Авдеева [3]
05 | Фомочкина Анисья Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Фомочкина Ивана Авдеева [3]
06 | Фомочкин Филипп Авдеев: 16,5 / - | крестьянин - сын Фомочкина Авдея Фомина [1]
07 | Фомочкин Андрей Иванов: 6 / - | крестьянин - пасынок Фомочкина Авдея Фомина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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