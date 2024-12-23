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Мортин Михаил Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мортин Михаил Егоров
Пол
муж
Номер записи
217
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
25
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Мортина Егора Егорова [1]
Возраст по прошлой РС
21,5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1828
Год смерти
1852
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 568об-569
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 29
01 | Мортин Егор Егоров: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Мортин Абрам Егоров: 29,5 / 37 | крестьянин - сын Мортина Егора Егорова [1]
03 | Мортина Варвара Петрова: - / 35,5 | крестьянка - жена Мортина Абрама Егорова [2]
04 | Мортина Анна Абрамова: - / 12 | крестьянка - дочь Мортина Абрама Егорова [2]
05 | Мортина Екатерина Абрамова: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Абрама Егорова [2]
06 | Мортин Дмитрий Абрамов: 6 / 13,5 | крестьянин - сын Мортина Абрама Егорова [2]
07 | Мортин Нестор Абрамов: 3 / 10,5 | крестьянин - сын Мортина Абрама Егорова [2]
08 | Мортин Никита Абрамов: - / 7 | крестьянин - сын Мортина Абрама Егорова [2]
09 | Мортин Семен Егоров: 24,5 / 32 | крестьянин - сын Мортина Егора Егорова [1]
10 | Мортина Варвара Иванова: - / 30,5 | крестьянка - жена Мортина Семена Егорова [9]
11 | Мортин Кондратий Семенов: - / 6 | крестьянин - сын Мортина Семена Егорова [9]
12 | Мортин Феофан Семенов: - / 1 | крестьянин - сын Мортина Семена Егорова [9]
13 | Мортин Михаил Егоров: 21,5 / - | крестьянин - сын Мортина Егора Егорова [1]
14 | Мортин Федор Егоров: 16,5 / - | крестьянин - сын Мортина Егора Егорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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