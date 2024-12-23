Мортина Анна Абрамова
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Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мортина Анна Абрамова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 208
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 25
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Мортина Абрама Егорова [2]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 567об-568
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 29
01 | Мортин Егор Егоров: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Мортин Абрам Егоров: 29,5 / 37 | крестьянин - сын Мортина Егора Егорова [1]
03 | Мортина Варвара Петрова: - / 35,5 | крестьянка - жена Мортина Абрама Егорова [2]
04 | Мортина Анна Абрамова: - / 12 | крестьянка - дочь Мортина Абрама Егорова [2]
05 | Мортина Екатерина Абрамова: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Абрама Егорова [2]
06 | Мортин Дмитрий Абрамов: 6 / 13,5 | крестьянин - сын Мортина Абрама Егорова [2]
07 | Мортин Нестор Абрамов: 3 / 10,5 | крестьянин - сын Мортина Абрама Егорова [2]
08 | Мортин Никита Абрамов: - / 7 | крестьянин - сын Мортина Абрама Егорова [2]
09 | Мортин Семен Егоров: 24,5 / 32 | крестьянин - сын Мортина Егора Егорова [1]
10 | Мортина Варвара Иванова: - / 30,5 | крестьянка - жена Мортина Семена Егорова [9]
11 | Мортин Кондратий Семенов: - / 6 | крестьянин - сын Мортина Семена Егорова [9]
12 | Мортин Феофан Семенов: - / 1 | крестьянин - сын Мортина Семена Егорова [9]
13 | Мортин Михаил Егоров: 21,5 / - | крестьянин - сын Мортина Егора Егорова [1]
14 | Мортин Федор Егоров: 16,5 / - | крестьянин - сын Мортина Егора Егорова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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