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Юрочкин Гаврила Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Юрочкин Гаврила Степанов
Пол
муж
Номер записи
204
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
24
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Юрочкина Степана Ермолаева [6]
Дата рождения, указанная в РС
1857
Возраст по текущей РС
1
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 567об-568
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 28
01 | Юрочкин Федот Егоров: 22,5 / 30,5 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Матрена Кузьмина: - / 36,5 | крестьянка - жена Юрочкина Федота Егорова [1]
03 | Юрочкин Иван Федотов: 3 / 10,5 | крестьянин - сын Юрочкина Федота Егорова [1]
04 | Юрочкин Иван Федотов: - / 6 | крестьянин - сын Юрочкина Федота Егорова [1]
05 | Юрочкин Макар Федотов: - / 0 | крестьянин - сын Юрочкина Федота Егорова [1]
06 | Юрочкин Степан Ермолаев: 22,5 / 30 | крестьянин - племянник Юрочкина Федота Егорова [1]
07 | Юрочкина Прасковья Яковлева: - / 28,5 | крестьянка - жена Юрочкина Степана Ермолаева [6]
08 | Юрочкина Марфа Степанова: - / 8,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Ермолаева [6]
09 | Юрочкина Устиния Степанова: - / 5 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Ермолаева [6]
10 | Юрочкин Гаврила Степанов: - / 1 | крестьянин - сын Юрочкина Степана Ермолаева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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