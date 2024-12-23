Юрочкин Иван Федотов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Юрочкин Иван Федотов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 198
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 24
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Юрочкина Федота Егорова [1]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1852
- Возраст по текущей РС
- 6
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 567об-568
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 28
01 | Юрочкин Федот Егоров: 22,5 / 30,5 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Матрена Кузьмина: - / 36,5 | крестьянка - жена Юрочкина Федота Егорова [1]
03 | Юрочкин Иван Федотов: 3 / 10,5 | крестьянин - сын Юрочкина Федота Егорова [1]
04 | Юрочкин Иван Федотов: - / 6 | крестьянин - сын Юрочкина Федота Егорова [1]
05 | Юрочкин Макар Федотов: - / 0 | крестьянин - сын Юрочкина Федота Егорова [1]
06 | Юрочкин Степан Ермолаев: 22,5 / 30 | крестьянин - племянник Юрочкина Федота Егорова [1]
07 | Юрочкина Прасковья Яковлева: - / 28,5 | крестьянка - жена Юрочкина Степана Ермолаева [6]
08 | Юрочкина Марфа Степанова: - / 8,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Ермолаева [6]
09 | Юрочкина Устиния Степанова: - / 5 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Ермолаева [6]
10 | Юрочкин Гаврила Степанов: - / 1 | крестьянин - сын Юрочкина Степана Ермолаева [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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