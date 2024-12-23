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Филимонов Леонтий Филиппов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Филимонов Леонтий Филиппов
Пол
муж
Номер записи
194
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Филимонова Филиппа Михайлова [1]
Дата рождения, указанная в РС
1854
Возраст по текущей РС
4
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 567об-568
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 27
01 | Филимонов Филипп Михайлов: 35 / 42 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Марина Степанова: - / 42,5 | крестьянка - жена Филимонова Филиппа Михайлова [1]
03 | Филимонов Никита Филиппов: 4 / 11,5 | крестьянин - сын Филимонова Филиппа Михайлова [1]
04 | Филимонов Леонтий Филиппов: - / 4 | крестьянин - сын Филимонова Филиппа Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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