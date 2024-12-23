Губскова Марина Арефьева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Губскова Марина Арефьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 190
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 22
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Губскова Мартына Абрамова [7]
- Возраст по текущей РС
- 48,5
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 566об-567
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 26
01 | Губсков Федор Арефьев: 27,5 / 35 | крестьянин - глава
02 | Губскова Феодосия Иванова: - / 35,5 | крестьянка - жена Губскова Федора Арефьева [1]
03 | Губскова Анна Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Губскова Федора Арефьева [1]
04 | Губсков Иван Федоров: 2 / 9,5 | крестьянин - сын Губскова Федора Арефьева [1]
05 | Губсков Василий Федоров: - / 2,5 | крестьянин - сын Губскова Федора Арефьева [1]
06 | Губсков Яков Арефьев: 15 / - | крестьянин - брат Губскова Федора Арефьева [1]
07 | Губсков Мартын Абрамов: 45 / 52,5 | крестьянин - зять Губскова Федора Арефьева [1]
08 | Губскова Марина Арефьева: - / 48,5 | крестьянка - жена Губскова Мартына Абрамова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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