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Губскова Анна Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Губскова Анна Федорова
Пол
жен
Номер записи
185
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
22
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Губскова Федора Арефьева [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 566об-567
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 26
01 | Губсков Федор Арефьев: 27,5 / 35 | крестьянин - глава
02 | Губскова Феодосия Иванова: - / 35,5 | крестьянка - жена Губскова Федора Арефьева [1]
03 | Губскова Анна Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Губскова Федора Арефьева [1]
04 | Губсков Иван Федоров: 2 / 9,5 | крестьянин - сын Губскова Федора Арефьева [1]
05 | Губсков Василий Федоров: - / 2,5 | крестьянин - сын Губскова Федора Арефьева [1]
06 | Губсков Яков Арефьев: 15 / - | крестьянин - брат Губскова Федора Арефьева [1]
07 | Губсков Мартын Абрамов: 45 / 52,5 | крестьянин - зять Губскова Федора Арефьева [1]
08 | Губскова Марина Арефьева: - / 48,5 | крестьянка - жена Губскова Мартына Абрамова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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