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Малыженкова Александра Парфенова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Малыженкова Александра Парфенова
Пол
жен
Номер записи
182
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
21
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 566об-567
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 25
01 | Малыженков Парфен Селиверстов: 30,5 / 38 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Пелагея Дмитриева: - / 35 | крестьянка - жена Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
03 | Малыженкова Аксинья Парфенова: - / 13,5 | крестьянка - дочь Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
04 | Малыженкова Александра Парфенова: - / 10 | крестьянка - дочь Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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