Малыженкова Пелагея Дмитриева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Малыженкова Пелагея Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 180
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 21
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 566об-567
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 25
01 | Малыженков Парфен Селиверстов: 30,5 / 38 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Пелагея Дмитриева: - / 35 | крестьянка - жена Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
03 | Малыженкова Аксинья Парфенова: - / 13,5 | крестьянка - дочь Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
04 | Малыженкова Александра Парфенова: - / 10 | крестьянка - дочь Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
- Дополнительная информация в записи
- Вторая жена.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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