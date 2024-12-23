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Малыженков Парфен Селиверстов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Малыженков Парфен Селиверстов
Пол
муж
Номер записи
179
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
21
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
30,5
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 566об-567
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 25
01 | Малыженков Парфен Селиверстов: 30,5 / 38 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Пелагея Дмитриева: - / 35 | крестьянка - жена Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
03 | Малыженкова Аксинья Парфенова: - / 13,5 | крестьянка - дочь Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
04 | Малыженкова Александра Парфенова: - / 10 | крестьянка - дочь Малыженкова Парфена Селиверстова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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