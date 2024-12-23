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Мортина Матрена Антипова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мортина Матрена Антипова
Пол
жен
Номер записи
178
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Мортина Антипа Тимофеева [8]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 566об-567
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 24
01 | Мортин Яков Иванов: 43 / 50,5 | крестьянин - глава
02 | Мортин Сергей Яковлев: 11 / 18,5 | крестьянин - сын Мортина Якова Иванова [1]
03 | Мортина Дарья Никифорова: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Сергея Яковлева [2]
04 | Мортин Петр Тимофеев: 35 / 42,5 | крестьянин - двоюродный брат Мортина Якова Иванова [1]
05 | Мортина Фекла Григорьева: - / 34,5 | крестьянка - жена Мортина Петра Тимофеева [4]
06 | Мортина Авдотья Петрова: - / 8,5 | крестьянка - дочь Мортина Петра Тимофеева [4]
07 | Мортин Иван Петров: 7 / 14,5 | крестьянин - сын Мортина Петра Тимофеева [4]
08 | Мортин Антип Тимофеев: 22,5 / - | крестьянин - брат Мортина Петра Тимофеева [4]
09 | Мортина Матрена Антипова: - / 6 | крестьянка - дочь Мортина Антипа Тимофеева [8]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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