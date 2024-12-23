Мортин Иван Петров
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мортин Иван Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 176
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Мортина Петра Тимофеева [4]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 14,5
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 565об-566
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 24
01 | Мортин Яков Иванов: 43 / 50,5 | крестьянин - глава
02 | Мортин Сергей Яковлев: 11 / 18,5 | крестьянин - сын Мортина Якова Иванова [1]
03 | Мортина Дарья Никифорова: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Сергея Яковлева [2]
04 | Мортин Петр Тимофеев: 35 / 42,5 | крестьянин - двоюродный брат Мортина Якова Иванова [1]
05 | Мортина Фекла Григорьева: - / 34,5 | крестьянка - жена Мортина Петра Тимофеева [4]
06 | Мортина Авдотья Петрова: - / 8,5 | крестьянка - дочь Мортина Петра Тимофеева [4]
07 | Мортин Иван Петров: 7 / 14,5 | крестьянин - сын Мортина Петра Тимофеева [4]
08 | Мортин Антип Тимофеев: 22,5 / - | крестьянин - брат Мортина Петра Тимофеева [4]
09 | Мортина Матрена Антипова: - / 6 | крестьянка - дочь Мортина Антипа Тимофеева [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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